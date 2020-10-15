Королева Британії перший за пів року публічний візит здійснила в лабораторію, де визначили "Новічок"

Королева Великої Британії Єлизавета II відвідала надсекретну лабораторію на південному заході Англії, що визначила нервово-паралітичний агент "Новічок", який використали для отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії два роки тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей візит став першою публічною появою королеви з березня, коли вона перервала появи на публіці через пандемію коронавірусу. Її супроводжував онук принц Вільям.

Під час поїздки у військовий дослідний центр Портон-Даун члени королівської сім'ї повинні були зустрітися з персоналом та іншими військовослужбовцями, які брали участь в операції з ліквідації наслідків "Новічка", а також з вченими, що допомагали реагувати на пандемію COVID-19.

Формальною метою поїздки було відкриття нового Центру енергетичного аналізу лабораторії, де королеві і принцу буде продемонстрована судово-медична експертиза вибухових речовин.

Вони також повинні відвідати енергетичний корпус лабораторії, щоб побачити демонстрацію зброї і тактичних прийомів, використовуваних в контррозвідці.

Портон-Даун був заснований в 1916 році як британська лабораторія хімічної і біологічної зброї, де вчені Міністерства оборони проводили секретні експерименти за участю близько 20 000 військовослужбовців.

З 1960-х років центр зосередився на розробці контрзаходів і технологій захисту і безпеки.

З березня королева з'являлася на публіці лише в замку Віндзор на військовій церемонії в червні, присвяченій її дня народження, і на церемонії, присвяченій посвяченню в лицарі 100-річного капітана Тома Мура.