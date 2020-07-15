Королева Британії посвятить у лицарі ветерана, який зібрав 33 млн фунтів для медиків

Королева Великої Британії у п'ятницю посвятить у лицарі відставного капітана Тома Мура, який зібрав 33 мільйони фунтів стерлінгів ($40 млн) для Національної служби здоров'я (NHS).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Капітан Мур ходив по 25-метровому подвір’ю своєї сім'ї в Бедфордширі і спочатку поставив собі мету 100 кіл.

Але потім він поклявся продовжувати доти, поки будуть надходити пожертви. Завдання пройти 100 кіл полягало в тому, щоб відзначити його майбутнє 100-річчя 30 квітня. Зрештою Мур зібрав найбільшу суму коштів, яку людині вдавалося зібрати через платформу JustGiving.

Ветерана Другої світової війни планували посвятити у лицарі ще у квітні, але церемонію відклали через коронавірус.

Букінгемський палац заявив, що церемонія відбудеться в п’ятницю в Віндзорському замку, де 94-річна королева Єлизавета ІІ перебувала під час пандемії COVID-19 зі своїм чоловіком 99-річним принцом Філіпом.

Палац заявив, що церемонія відбудеться приватно з Муром у супроводі членів його сім'ї.

"Я сподіваюся, що у неї не дуже важкий меч", - сказав Мур, коли було оголошено про церемонію. У палаці сказали, що королева буде використовувати меч, який належав її батькові Георгу VI.