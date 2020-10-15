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Британія слідом за ЄС запровадила санкції через отруєння Навального

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:54

Велика Британія запроваджує візові санкції та заморожує рахунки тих, хто відповідальний за отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Британії.

"Велика Британія застосує санкції, оголошені ЄС, проти шести фізичних і одної юридичної особи, причетних до отруєння і замаху на вбивство Алексєя Навального в рамках режиму санкцій ЄС щодо хімічної зброї" - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло. 

У відомстві наголосили, що запроваджені санкції посилають сильний сигнал про те, що застосування хімічної зброї має наслідки і становить загрозу для заснованої на правилах міжнародної системи, покликаної забезпечити безпеку всіх людей.

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми притягуємо до відповідальності винних у злочинному отруєнні Алексєя Навального. Будь-яке застосування хімічної зброї Російською державою порушує міжнародне право. Ми сповнені рішучості притягнути винних до відповідальності" - заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.

Також Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності ПВК "Вагнера" в Лівії. 

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Навальний санкції
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