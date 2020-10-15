Британія слідом за ЄС запровадила санкції через отруєння Навального
Велика Британія запроваджує візові санкції та заморожує рахунки тих, хто відповідальний за отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Британії.
"Велика Британія застосує санкції, оголошені ЄС, проти шести фізичних і одної юридичної особи, причетних до отруєння і замаху на вбивство Алексєя Навального в рамках режиму санкцій ЄС щодо хімічної зброї" - йдеться у повідомленні.
До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло.
У відомстві наголосили, що запроваджені санкції посилають сильний сигнал про те, що застосування хімічної зброї має наслідки і становить загрозу для заснованої на правилах міжнародної системи, покликаної забезпечити безпеку всіх людей.
"Разом з нашими міжнародними партнерами ми притягуємо до відповідальності винних у злочинному отруєнні Алексєя Навального. Будь-яке застосування хімічної зброї Російською державою порушує міжнародне право. Ми сповнені рішучості притягнути винних до відповідальності" - заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.
Також Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності ПВК "Вагнера" в Лівії.