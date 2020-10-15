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ЄС ввів санкції проти Пригожина за фінансування "вагнерівців"

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:02

Євросоюз ввів санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності ПВК "Вагнера" в Лівії. 

Відповідне рішення у четвер опубліковане у Офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

Санкції запроваджені через "тісні зв'язки, в тому числі фінансові", з приватною військовою компанією "Група Вагнера", пояснили у ЄС. 

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"Пригожин бере участь і підтримує діяльність "Групи Вагнера" в Лівії, яка загрожує миру, стабільності і безпеці країни", - сказано у рішенні. 

Відзначається, що "Група Вагнера" причетна до неодноразового порушення ембарго на поставки зброї в Лівію, а також до розміщення найманців в Лівії на підтримку Лівійської національної армії.

Санкції проти Пригожина включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати йому кошти.

Євгеній Пригожин, багатий російський бізнесмен, відомий як "шеф-кухар Путіна". Він також є фінансистом агентства інтернет-досліджень (IRA) - російської ферми тролів, яка потрапила під санкції США в 2018 році. 

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