Апеляція Марківа: суд долучив до справи експертизу розмови нацгвардійця зі співкамерником

Апеляційний суд у Мілані долучив до матеріалів справи Віталія Марків експертизу розмови нацгвардійця зі своїм співкамерником.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook Ольга Токарук, продюсер фільму "The Wrong Place" про справу Марківа.

Обвинувачення стверджувало, що Марків нібито сказав "ми завалили репортера". Ця фраза була в тексті вироку і неодноразово тиражувалася італійськими медіа як доказ провини Марківа.

"Проте новий переклад, зроблений акредитованою при суді перекладачкою за участі перекладачів від звинувачення і захисту, довів, що насправді Марків сказав таке: "У 2014 в Україні *завалили* (насправді міцніше слівце - авт.) репортера, а тепер вони мені це шиють", - написала Токарук.

За її інформацією, після долучення перекладу прокурорка у своєму виступі повторювала ті самі тези, які озвучувало обвинувачення в суді першої інстанції, і які згодом знайшли відображення у вироку.

Прокурорка також демонструє відеосюжети, які стосуються загибелі Роккеллі, в тому числі RT, який вона назвала вартим довіри телеканалом, на рівні з СNN і Al Jazeera.

"Із нового - прокурорка визнає, що стріляли з двох сторін, а не лише українські військові, як про це на останньому відео перед загибеллю сказав Андрій Міронов. Однак, за її словами, немає сумнівів, що вбити репортерів хотіли саме українці - адже проросійські бойовики ніколи не перешкоджали діяльності журналістів", - зазначила Токарук.