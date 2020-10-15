Апелляция Маркива: суд приобщил к делу экспертизу разговора нацгвардейца с сокамерником

Апелляционный суд в Милане приобщил к материалам дела Виталия Маркива экспертизу разговора нацгвардейца со своим сокамерником.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook Ольга Токарук, продюсер фильма "The Wrong Place" о деле Маркива.

Обвинение утверждало, что Маркив якобы сказал "мы завалили репортера". Эта фраза была в тексте приговора и неоднократно тиражировалась итальянскими медиа в качестве доказательства вины Маркива.

"Однако новый перевод, сделанный аккредитованной при суде переводчицей с участием переводчиков от обвинения и защиты, доказал, что на самом деле Маркив сказал следующее: "В 2014 в Украине *завалили* (на самом деле звучало более крепкое словечко - авт.) репортера, а теперь они мне это шьют", - написала Токарук.

По ее информации, после добавления перевода прокурорка в своем выступлении повторяла те же тезисы, которые озвучивало обвинения в суде первой инстанции и которые впоследствии нашли отражение в приговоре.

Прокурорка также демонстрирует видеосюжеты, касающиеся гибели Роккелли, в том числе RT, который она назвала достойным доверия телеканалом, наряду с СNN и Al Jazeera.

"Из нового - прокурорка признает, что стреляли с двух сторон, а не только украинские военные, как об этом на последнем видео перед гибелью сказал Андрей Миронов. Однако, по ее словам, нет сомнений, что убить репортеров хотели именно украинцы - ведь пророссийские боевики никогда не препятствовали деятельности журналистов", - отметила Токарук.