У Чехії 9500 випадків коронавірусу за добу, найбільше хворих серед студентів і учнів

У Чехії за добу підтвердили 9544 нових випадків інфікування коронавірусом, що стало найбільшим показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Попередній максимум у Чехії був майже на тисячі випадків меншим. Міністерство охорони здоров'я на сьогодні зареєструвало в цілому 77 217 активних випадків.

Кількість померлих від коронавірусу зросла у середу на 35 осіб, загальна кількість тепер становить 1172.

У четвер були також опубліковані дані Інституту інформації та статистики охорони здоров'я (ZIS), які показують, що за станом на 10 жовтня найбільшу групу інфікованих в даний час складають школярі, студенти та учні.

Далі за кількістю інфікованих слідують пенсіонери, люди, що працюють в держустановах, і працівники сфери освіти.