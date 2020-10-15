В Чехии 9500 случаев коронавируса в сутки, больше всего больных среди студентов и учеников

В Чехии за сутки подтвердили 9544 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым большим показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Предыдущий максимум в Чехии был почти на тысячи случаев меньше. Министерство здравоохранения на сегодня зарегистрировало в целом 77 217 активных случаев.

Количество умерших от коронавируса возросло в среду на 35 человек, общее количество теперь составляет 1172.

В четверг были также опубликованы данные Института информации и статистики здравоохранения (ZIS), которые показывают, что по состоянию на 10 октября наибольшую группу инфицированных в настоящее время составляют школьники, студенты и ученики.

Далее по количеству инфицированных следуют пенсионеры, люди, работающие в госучреждениях и работники сферы образования.