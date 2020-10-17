Ломбардія, епіцентр пандемії навесні, ввела нові обмеження

Ломбардія, північний регіон Італії, що в кінці лютого та весною став епіцентром спалаху коронавірусу в Європі, запровадив нові заходи зі стримування пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Обмеження стосуються обслуговування клієнтів у барах і продажу алкоголю, заборони контактних видів спорту та закриття ігрових залів.

Ці заходи були прийняті після того, як Ломбардія, найбільш густонаселений регіон Італії, знову стала центром поширення вірусу.

Щодня в регіоні фіксують понад дві тисячі випадків COVID-19. Лікарні відчувають напругу, відділення інтенсивної терапії все більше наповнюються.

В рамках нових заходів з 18:00 в барах дозволяється обслуговувати клієнтів тільки за столиками. Заборонений продаж алкоголю на виніс з цього часу і будь-яке споживання випивки в громадських місцях, щоб не допустити скупчення натовпів на площах з напоями на виніс.

У п'ятницю ввечері регіональний уряд Ломбардії також закликав середні школи прийняти гібридний розклад, за якого учні зможуть чергувати очне і онлайн-навчання.

Інший найбільш постраждалий регіон Італії, південна Кампанія, прийняв аналогічні суворі заходи, включаючи закриття шкіл на два тижні.