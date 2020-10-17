Ломбардия, эпицентр пандемии весной, ввела новые ограничения

Ломбардия, северный регион Италии, который в конце февраля и весной стал эпицентром вспышки коронавируса в Европе, ввел новые меры по сдерживанию пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Ограничения касаются обслуживания клиентов в барах и продажи алкоголя, запрета контактных видов спорта и закрытия игровых залов.

Эти меры были приняты после того, как Ломбардия, самый густонаселенный регион Италии, снова стала центром распространения вируса.

Ежедневно в регионе фиксируют более чем две тысячи случаев COVID-19. Больницы испытывают напряжение, отделение интенсивной терапии все больше наполняются.

В рамках новых мер с 18:00 в барах разрешается обслуживать клиентов только за столиками. Запрещены продажа алкоголя на вынос с этого времени и любое потребления выпивки в общественных местах, чтобы не допустить скопления толп на площадях с напитками на вынос.

В пятницу вечером региональное правительство Ломбардии также призвало средние школы принять гибридное расписание, при котором ученики смогут чередовать очное и онлайн-обучение.

Другой наиболее пострадавший регион Италии, южная Кампания, принял аналогичные жесткие меры, включая закрытие школ на две недели.