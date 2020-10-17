Чеченець, який обезголовив вчителя у Франції, мав статус біженця   

Французький прокурор по боротьбі з тероризмом підтвердив, що підозрюваний в обезглавленні вчителя середньої школи у п’ятницю був чеченцем, який жив у Франції законно та вважався біженцем.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24, про це Жан-Франсуа Рікар розповів на пресконференції в суботу, розкриваючи деталі жахливого вбивства.

Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. У березні цього року він отримав посвідку на проживання терміном на 10 років. Раніше ЗМІ повідомляли, що нападника звуть Абдулак Анзоров.

Прокурор розповів, що нападник розмістив фотографію жертви в соціальних мережах після нападу, за кілька хвилин до того, як був застрелений поліцією.

Рікар заявив, що загиблий учитель Семюель Петі подав скаргу про наклеп після того, як в школу надійшли погрози з приводу його викладацьких методів. Раніше цього місяця він показав своїм учням карикатури на пророка Мухаммеда на уроці, присвяченому свободі слова, що, як повідомляється, розсердило кількох батьків-мусульман.

Нападник не був учнем навчального закладу. За словами прокурора, він підходив до учнів на вулиці і попросив їх вказати на його жертву перед нападом. У соціальних мережах члени мусульманської спільноти вели кампанію проти учителя, і нападник стежив за нею в соціальних мережах. Він ділився своїм агресивним настроєм щодо майбутньої жертви з членами родини і друзями.

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Французька поліція допитує 9 осіб, затриманих після злочину. Прокурор додав, що у одного з арештованих є родич, який був членом угруповання "Ісламська держава".

Поліція застрелила нападника через кілька хвилин після того, як у п'ятницю він обезглавив 47-річного вчителя історії Семюеля Паті.

Президент Еммануель Макрон назвав убивство "ісламістським терористичним нападом".