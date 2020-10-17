Чеченец, который обезглавил учителя во Франции, имел статус беженца

Французский прокурор по борьбе с терроризмом подтвердил, что подозреваемый в обезглавливании учителя средней школы в пятницу был чеченцем, который жил во Франции законно и считался беженцем.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24 об этом Жан-Франсуа Рикар рассказал на пресс-конференции в субботу, раскрывая детали ужасного убийства.

Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. В марте этого года он получил вид на жительство сроком на 10 лет. Ранее СМИ сообщали, что нападающего зовут Абдулак Анзоров.

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Прокурор рассказал, что нападающий разместил фотографию жертвы в социальных сетях после нападения, за несколько минут до того, как был застрелен полицией.

Рикар заявил, что погибший учитель Сэмюэль Пети подал жалобу о клевете после того, как в школу поступили угрозы по поводу его преподавательских методов. Ранее в этом месяце он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова, что, как сообщается, разозлило нескольких родителей-мусульман.

Нападающий не был учеником учебного заведения. По словам прокурора, он подходил к ученикам на улице и попросил их указать на жертву перед нападением. В социальных сетях члены мусульманской общины вели кампанию против учителя, и нападающий следил за ней в социальных сетях. Он делился своим агрессивным настроением относительно будущей жертвы с членами семьи и друзьями.

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Французская полиция допрашивает 9 человек, задержанных после преступления. Прокурор добавил, что у одного из арестованных есть родственник, который был членом группировки "Исламское государство".

Полиция застрелила нападающего через несколько минут после того, как в пятницу он обезглавил 47-летнего учителя истории Сэмюэля Пати.

Президент Эммануэль Макрон назвал убийство "исламистским террористическим нападением".