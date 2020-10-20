Столиця Румунії через коронавірус знову закриває школи, ресторани й кінотеатри

Бухарест закриває ресторани, розважальні заклади і переводить усіх школярів на дистанційне навчання у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Посилений карантин запроваджують з 20 жовтня на наступні два тижні, після чого обмеження можуть переглянути.

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Ресторанам, казино, кінотеатрам та іншим розважальним закладам доведеться закритися, усі культурні заходи у приміщеннях скасовуються.

Школярі перейдуть на дистанційне навчання, але дитсадки та позакласні гуртки поки можуть продовжити роботу. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання залишили за керівництвом.

Щонайменш до 2 листопада маски стануть обов’язковими у всіх громадських місцях, у тому числі надворі.

На столицю припадає більшість випадків зараження в країні. У Бухаресті кількість хворих становить 3 на 1000 мешканців.

Загалом у Румунії за останню добу зареєстрували новий рекорд заражень - близько 3400 випадків, 65 хворих померли. У реанімаціях перебувають 768 хворих, що є найбільшим показником за час епідемії.