Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США розширили санкції проти "Північного потоку-2" - WSJ

"Золоті паспорти": Єврокомісія запустила процедуру порушень проти Кіпру та Мальти

США позбавили віз співробітників російського "Аерофлоту" за багатомільйонну контрабанду Apple

Зеленський розповів, як йому вдалося зняти втому світу від України






Столиця Румунії через коронавірус знову закриває школи, ресторани й кінотеатри

Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:30

Бухарест закриває ресторани, розважальні заклади і переводить усіх школярів на дистанційне навчання у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Посилений карантин запроваджують з 20 жовтня на наступні два тижні, після чого обмеження можуть переглянути.

Читайте також
Ірландія першою у Європі повертає жорсткий "локдаун" для боротьби з коронавірусом

Ресторанам, казино, кінотеатрам та іншим розважальним закладам доведеться закритися, усі культурні заходи у приміщеннях скасовуються.

Школярі перейдуть на дистанційне навчання, але дитсадки та позакласні гуртки поки можуть продовжити роботу. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання залишили за керівництвом.  

Щонайменш до 2 листопада маски стануть обов’язковими у всіх громадських місцях, у тому числі надворі. 

На столицю припадає більшість випадків зараження в країні. У Бухаресті кількість хворих становить 3 на 1000 мешканців.

Загалом у Румунії за останню добу зареєстрували новий рекорд заражень - близько 3400 випадків, 65 хворих померли. У реанімаціях перебувають 768 хворих, що є найбільшим показником за час епідемії. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua