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Столица Румынии через коронавирус снова закрывает школы, рестораны и кинотеатры

Вторник, 20 октября 2020, 15:30

Бухарест закрывает рестораны, развлекательные заведения и переводит всех школьников на дистанционное обучение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Усиленный карантин вводят с 20 октября на следующие две недели, после чего ограничения могут пересмотреть.

Ресторанам, казино, кинотеатрам и другим развлекательным заведениям придется закрыться, все культурные мероприятия в помещениях отменяются.

Школьники перейдут на дистанционное обучение, но детсады и внеклассные кружки пока могут продолжить работу. В высших учебных заведениях решение о дистанционном обучении оставили за руководством.

Как минимум до 2 ноября маски станут обязательными во всех общественных местах, в том числе на улице.

На столицу приходится большинство случаев заражения в стране. В Бухаресте количество больных составляет 3 на 1000 жителей.

Всего в Румынии за последние сутки зарегистрировали новый рекорд заражений - около 3400 случаев, 65 больных умерли. В реанимации находятся 768 больных, что является наибольшим показателем за время эпидемии.

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