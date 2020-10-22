Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей

Україна хоче, щоб питання її членства увійшло в стратегічну концепцію НАТО 

Заручники в банку у Грузії: злочинець отримав гроші та зник, людей звільнено

В Угорщині не бачать порушень у заявах свого держсекретаря під час візиту на Закарпаття






Страсбург через епідемію відмовиться від різдвяного ярмарку 

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:37

Страсбург, одне з найбільших міст Франції, оголосило про скасування традиційного різдвяного ярмарку через епідемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосила мер міста Жанна Барсегян. 

Страсбурзький різдвяний ярмарок - один із найпопулярніших в країні, який щорічно приносить близько 250 млн євро.

Читайте також
Заборонена Франція: як Париж відновлює жорсткі коронавірусні обмеження

Цього року на площі Клебер, не відкриються традиційні 300 дерев’яних крамничок з товарами й солодощами. 

Водночас повністю від святкувань не відмовляються - планують організувати деякі розваги та виступи артистів, адаптувавши заходи до нових реалій.

Страсбург був одним з епіцентрів епідемії в країні під час "першої хвилі", поруч зі столичним регіоном. 

Зараз місто за приростом заражень знову увійшло у "червону зону" згідно з французькими критеріями. 

Окрім Страсбурга, про скасування різдвяних ярмарків вже оголосили Париж та Бордо.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua