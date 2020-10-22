Страсбург через епідемію відмовиться від різдвяного ярмарку
Страсбург, одне з найбільших міст Франції, оголосило про скасування традиційного різдвяного ярмарку через епідемію коронавірусу.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосила мер міста Жанна Барсегян.
Страсбурзький різдвяний ярмарок - один із найпопулярніших в країні, який щорічно приносить близько 250 млн євро.
Цього року на площі Клебер, не відкриються традиційні 300 дерев’яних крамничок з товарами й солодощами.
Водночас повністю від святкувань не відмовляються - планують організувати деякі розваги та виступи артистів, адаптувавши заходи до нових реалій.
Страсбург був одним з епіцентрів епідемії в країні під час "першої хвилі", поруч зі столичним регіоном.
Зараз місто за приростом заражень знову увійшло у "червону зону" згідно з французькими критеріями.
Окрім Страсбурга, про скасування різдвяних ярмарків вже оголосили Париж та Бордо.