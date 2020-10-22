Страсбург из-за эпидемии откажется от рождественской ярмарки

Страсбург, один из крупнейших городов Франции, объявил об отмене традиционной рождественской ярмарки из-за эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявила мэр города Жанна Барсегян.

Страсбургская рождественская ярмарка - одна из самых популярных в стране, ежегодно приносит около 250 млн евро.

В этом году на площади Клебер не откроются традиционные 300 деревянных лавочек с товарами и сладостями.

В то же время полностью от празднований не отказываются - планируют организовать некоторые развлечения и выступления артистов, адаптировав к новым реалиям.

Страсбург был одним из эпицентров эпидемии в стране во время "первой волны", наряду со столичным регионом.

Сейчас город по приросту заражений снова вошел в "красную зону" согласно французскими критериям.

Помимо Страсбурга, об отмене рождественских ярмарок уже объявили Париж и Бордо.