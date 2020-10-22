У Косові скандал через крадіжку 2 млн євро з бюджету посадовцями мінфіну

У Косові лунають заклики до відставки міністра фінансів після того, як стало відомо, що невстановлені посадовці міністерства вивели з держбюджету 2 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Balkan Insight.

Міністр фінансів Хікмете Баджрамі у відповідь на закиди каже, що зреагувала негайно і повідомила поліцію за лічені хвилини після того, як стало відомо про інцидент.

"Це економічний кіберзлочин, тому що були зламані паролі і створювалися користувачі - без жодного підпису", - додає вона.

Прем’єр Авдулла Хоті на пресконференції заявив, що в урядових структурах "немає місця для шахраїв та зловживань", а Мінфін мав би подбати про належний захист систем.

Опозиційна Демократична партія Косова наполягає на відставці міністерки, тому що без цього, на їхню думку, неможливе неупереджене розслідування.

Сама Баджрамі напередодні у телеефірі заявила, що не хоче йти у відставку, щоб розібратися у ситуації і довести розслідування до кінця.

Поліція Косова повідомила, що вже заарештувала одного посадовця Мінфіну, Лабінота Груду. Його підозрюють у чотирьох незаконних переказах коштів у розмірі 2,77 млн євро з рахунку косовського Мінінфраструктури на рахунок приватної компанії LDA Group. Це сталося 9 жовтня.

Ще двох осіб - співвласників компанії - розшукують. При цьому один із них - батько Хаджрі Гаші, який є радником заступниці прем’єра Косова, Альбулени Баладж Халімай.

Халімай заявила, що вже звільнила його з посади радника.