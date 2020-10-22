В Косове скандал из-за кражи 2 млн евро из бюджета чиновниками Минфина

В Косове звучат призывы к отставке министра финансов после того, как стало известно, что неустановленные должностные лица министерства вывели из госбюджета 2 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Balkan Insight.

Министр финансов Хикмете Баджрами в ответ на упреки говорит, что среагировала немедленно и сообщила в полицию за считанные минуты после того, как стало известно об инциденте.

"Это экономическое киберпреступление, так как были взломаны пароли и создавались пользователи - без всякой подписи", - добавляет она.

Премьер Авдулла Хоти на пресс-конференции заявил, что в правительственных структурах "нет места для мошенников и злоупотреблений", а Минфин должен позаботиться о надлежащей защите систем.

Оппозиционная Демократическая партия Косова настаивает на отставке министра, потому что без этого, по их мнению, невозможно беспристрастное расследование.

Сама Баджрами накануне в телеэфире заявила, что не хочет уходить в отставку, чтобы разобраться в ситуации и довести расследование до конца.

Полиция Косово сообщила, что уже арестовала одного чиновника Минфина. Его подозревают в четырех незаконных переводах средств в размере 2,77 млн евро со счета косовского Мининфраструктуры на счет частной компании LDA Group. Это произошло 9 октября.

Еще двух человек - совладельцев компании - разыскивают. При этом один из них - отец Хаджри Гаши, который является советником заместителя премьера Косово Альбулены Баладж Халимай.

Халимай заявила, что уже уволила его с должности советника.