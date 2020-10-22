Франція запровадила комендантську годину ще у 38 департаментах і на заморській території

Французька влада прийняла рішення ввести нічну комендантську годину ще в 38 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс.

"Розвиток епідемії змусив нас поширити дію комендантської години на 38 нових департаментів і заморську територію. На цих територіях комендантська година буде діяти з 21:00 до 6:00. Ці правила набудуть чинності з півночі п'ятниці", - написав Кастекс в Twitter.

#COVID19 | La progression de l’épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et une collectivité d’Outre-mer.

Dans ces territoires, le couvre-feu s’appliquera de 21h à 6h.

Ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit. pic.twitter.com/dZwhPZGJuf — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 22, 2020

Таким чином, комендантська година поширюватиметься на 54 департаменти і заморську територію Французька Полінезія, це більше половини департаментів країни. У цих регіонах проживають 46 мільйонів людей.

"Ситуація серйозна, поширення вірусу досягло надзвичайно високого рівня", - попередив прем'єр, якого цитує Le Figaro.

Рішення про комендантську годину буде діяти шість тижнів.

За словами глави уряду, рівень захворюваності, тобто кількість підтверджених випадків Covid-19 на 100 000 жителів, збільшився на 40% за один тиждень і досяг 251 на території країни, а швидкість розмноження вірусу подвоюється кожні два тижні.

Прем'єр-міністр уточнив, що з минулої суботи поліція провела "32 033 перевірки і винесла 4777 рішень за недотримання комендантської години".