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Франція запровадила комендантську годину ще у 38 департаментах і на заморській території

Четвер, 22 жовтня 2020, 20:03

Французька влада прийняла рішення ввести нічну комендантську годину ще в 38 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс.

"Розвиток епідемії змусив нас поширити дію комендантської години на 38 нових департаментів і заморську територію. На цих територіях комендантська година буде діяти з 21:00 до 6:00. Ці правила набудуть чинності з півночі п'ятниці", - написав Кастекс в Twitter.

Таким чином, комендантська година поширюватиметься на 54 департаменти і заморську територію Французька Полінезія, це більше половини департаментів країни. У цих регіонах проживають 46 мільйонів людей.

"Ситуація серйозна, поширення вірусу досягло надзвичайно високого рівня", - попередив прем'єр, якого цитує Le Figaro.

Рішення про комендантську годину буде діяти шість тижнів.

За словами глави уряду, рівень захворюваності, тобто кількість підтверджених випадків Covid-19 на 100 000 жителів, збільшився на 40% за один тиждень і досяг 251 на території країни, а швидкість розмноження вірусу подвоюється кожні два тижні.

Прем'єр-міністр уточнив, що з минулої суботи поліція провела "32 033 перевірки і винесла 4777 рішень за недотримання комендантської години".

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