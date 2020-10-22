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Франция ввела комендантский час еще в 38 департаментах и на заморской территории

Четверг, 22 октября 2020, 20:03

Французские власти приняли решение ввести ночной комендантский час еще в 38 департаментах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

"Развитие эпидемии заставило нас распространить действие комендантского часа на 38 новых департаментов и заморскую территорию. На этих территориях комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00. Эти правила вступят в силу с полуночи пятницы", - написал Кастекс в Twitter.

Таким образом, комендантский час будет распространяться на 54 департамента и заморскую территорию Полинезия, это больше половины департаментов страны. В этих регионах проживают 46 миллионов человек.

"Ситуация серьезная, распространение вируса достигло чрезвычайно высокого уровня", - предупредил премьер, которого цитирует Le Figaro.

Решение о комендантском часе будет действовать шесть недель.

По его словам, уровень заболеваемости, то есть количество подтвержденных случаев Covid-19 на 100 000 жителей, увеличился на 40% за одну неделю и достиг 251 на территории страны, а скорость размножения вируса удваивается каждые две недели.

Премьер-министр уточнил, что с прошлой субботы полиция провела "32 033 проверки и вынесла 4777 решений за несоблюдение комендантского часа".

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