Франция ввела комендантский час еще в 38 департаментах и на заморской территории

Французские власти приняли решение ввести ночной комендантский час еще в 38 департаментах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

"Развитие эпидемии заставило нас распространить действие комендантского часа на 38 новых департаментов и заморскую территорию. На этих территориях комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00. Эти правила вступят в силу с полуночи пятницы", - написал Кастекс в Twitter.

#COVID19 | La progression de l’épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et une collectivité d’Outre-mer.

Dans ces territoires, le couvre-feu s’appliquera de 21h à 6h.

Ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit. pic.twitter.com/dZwhPZGJuf — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 22, 2020

Таким образом, комендантский час будет распространяться на 54 департамента и заморскую территорию Полинезия, это больше половины департаментов страны. В этих регионах проживают 46 миллионов человек.

"Ситуация серьезная, распространение вируса достигло чрезвычайно высокого уровня", - предупредил премьер, которого цитирует Le Figaro.

Решение о комендантском часе будет действовать шесть недель.

По его словам, уровень заболеваемости, то есть количество подтвержденных случаев Covid-19 на 100 000 жителей, увеличился на 40% за одну неделю и достиг 251 на территории страны, а скорость размножения вируса удваивается каждые две недели.

Премьер-министр уточнил, что с прошлой субботы полиция провела "32 033 проверки и вынесла 4777 решений за несоблюдение комендантского часа".