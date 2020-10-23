Чотири члени НАТО запускають багатонаціональний проєкт з посилення ППО

Глави Міноборони Німеччини, Греції, Угорщини та Британії в рамках віртуального засідання Північноатлантичної ради НАТО запустили багатонаціональний проект, який передбачає посилення можливостей в області мобільних систем перехоплення ракет, артилерійських снарядів і мінометних боєприпасів (C-RAM) на тлі зростаючих потреб і загроз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті НАТО.

Повідомляється, що експерти чотирьох країн вивчать варіанти спільної багатонаціональної розробки і поставок в цій сфері і з упором на інноваційні технології, і зокрема, на концепцію використання спрямованої енергії або лазерних гармат.

В Альянсі зазначають, що можливості C-RAM є ключовими для готовності НАТО. Розробка і закупівля ефективних рішень для захисту військ союзників від ракетних, артилерійських і мінометних загроз сприятиме ефективному захисту особового складу, об'єктів і техніки.

"Ця ініціатива C-RAM значно збільшить можливості для проведення операцій високої інтенсивності, одночасно посилюючи захист персоналу, об'єктів і обладнання від ракетних і мінометних артилерійських обстрілів, а також звичайних повітряних загроз",-сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Гояне.

В НАТО пояснили, що ця багатонаціональна ініціатива забезпечить більш дешеве і більш стійке рішення при одночасному підвищенні оперативної сумісності між союзниками, що беруть участь у проєкті.