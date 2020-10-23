Четыре члена НАТО запускают многонациональный проект по усилению ПВО

Главы Минобороны Германии, Греции, Венгрии и Великобритании в рамках виртуального заседания Североатлантического совета НАТО запустили многонациональный проект, который предусматривает усиление возможностей в области мобильных систем перехвата ракет, артиллерийских снарядов и минометных боеприпасов (C-RAM) на фоне растущих потребностей и угроз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте НАТО.

Сообщается, что эксперты четырех стран изучат варианты многосторонних разработок и поставок в этой сфере и с упором на инновационные технологии, и в частности, на концепцию использования направленной энергии или лазерных пушек.

В Альянсе отмечают, что возможности C-RAM являются ключевыми для готовности НАТО. Разработка и закупка эффективных решений для защиты войск союзников от ракетных, артиллерийских и минометных угроз будет способствовать эффективной защите личного состава, объектов и техники.

"Эта инициатива C-RAM значительно увеличит возможности для проведения операций высокой интенсивности, одновременно усиливая защиту персонала, объектов и оборудования от ракетных и минометных артиллерийских обстрелов, а также обычных воздушных угроз", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Гояне.

В НАТО объяснили, что эта многонациональная инициатива обеспечит более дешевое и более устойчивое решение при одновременном повышении оперативной совместимости между союзниками, участвующих в проектах.