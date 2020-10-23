Туреччина провела випробування російських комплексів С-400 попри спротив США
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна провела випробування російських комплексів С-400 і думка США з цього приводу Анкару не хвилює.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
"Випробування C-400 були правильними, мі їх провели. Підхід Америки до цього питання безумовно не є для нас обов'язковим" – сказав Ердоган.
Він зазначив, що у Греції є системи С-300, і вона їх використовує. "Чи виступає Америка проти?"- зазначив президент Туреччини.
"Той факт, що тут є російська зброя, їх турбує. Ми сповнені рішучостіпродовжувати власну політику" - наголосив Ердоган.
Нагадаємо, Комітет Сенату США з питань збройних сил уповноважив ВПС США зберегти шість нових винищувачів F-35, спочатку проданих Туреччині.
Літаки не були доставлені Туреччині через розбіжності з приводу купівлі Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400, яка, за словами Пентагону, несумісна з F-35. Пізніше США виключили Туреччину з програми F-35 після купівлі С-400.
Як відомо, Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.
Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.