Туреччина провела випробування російських комплексів С-400 попри спротив США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна провела випробування російських комплексів С-400 і думка США з цього приводу Анкару не хвилює.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Випробування C-400 були правильними, мі їх провели. Підхід Америки до цього питання безумовно не є для нас обов'язковим" – сказав Ердоган.

Він зазначив, що у Греції є системи С-300, і вона їх використовує. "Чи виступає Америка проти?"- зазначив президент Туреччини.

"Той факт, що тут є російська зброя, їх турбує. Ми сповнені рішучостіпродовжувати власну політику" - наголосив Ердоган.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з питань збройних сил уповноважив ВПС США зберегти шість нових винищувачів F-35, спочатку проданих Туреччині.

Літаки не були доставлені Туреччині через розбіжності з приводу купівлі Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400, яка, за словами Пентагону, несумісна з F-35. Пізніше США виключили Туреччину з програми F-35 після купівлі С-400.

Як відомо, Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.