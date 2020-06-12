США залишили Туреччину без винищувачів F-35 через купівлю російських С-400

Комітет Сенату США з питань збройних сил уповноважив ВПС США зберегти шість нових винищувачів F-35, спочатку проданих Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Літаки не були доставлені Туреччині через розбіжності з приводу купівлі Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400, яка, за словами Пентагону, несумісна з F-35. Пізніше США виключили Туреччину з програми F-35 після купівлі С-400.

Комітет також дав схвалення на закупівлю для американської армії 95 літаків F-35 на загальну суму $9,1 млрд, що на 14 штук більше, ніж просила адміністрація президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.