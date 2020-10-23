Парламент Кіпру відмовився від саморозпуску через скандал з паспортами

Парламент Кіпру у п'ятницю відхилив пропозицію про саморозпуск після суспільного резонансу, викликаного залученням політиків у скандал з паспортами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus mail.

За саморозпуск парламенту і дострокові вибори проголосували 26 депутатів, проти були 30.

Раніше депутати передали в комітет з правових питань супровідну пропозицію, що закликає до відставки президента.

Чергові парламентські вибори на Кіпрі призначені на травень 2021 року.

Депутат від Партії зелених Георгос Пердікіс і незалежний депутат Анна Теологу представили пропозицію, що закликає до розпуску парламенту і відставки президента після обурення, викликаного таємним відео Al Jazeera, на якому президент Палати представників Дімітріс Сіллуріс і депутат Akel Крістакіс Джованіс пропонують допомогти фіктивному китайському бізнесменові з кримінальним минулим отримати громадянство в обмін на готівку.

Уряд Кіпру після появи відео оголосив про припинення програми громадянства за інвестиції в її нинішньому вигляді з 1 листопада.