Парламент Кіпру відмовився від саморозпуску через скандал з паспортами
Парламент Кіпру у п'ятницю відхилив пропозицію про саморозпуск після суспільного резонансу, викликаного залученням політиків у скандал з паспортами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus mail.
За саморозпуск парламенту і дострокові вибори проголосували 26 депутатів, проти були 30.
Раніше депутати передали в комітет з правових питань супровідну пропозицію, що закликає до відставки президента.
Чергові парламентські вибори на Кіпрі призначені на травень 2021 року.
Депутат від Партії зелених Георгос Пердікіс і незалежний депутат Анна Теологу представили пропозицію, що закликає до розпуску парламенту і відставки президента після обурення, викликаного таємним відео Al Jazeera, на якому президент Палати представників Дімітріс Сіллуріс і депутат Akel Крістакіс Джованіс пропонують допомогти фіктивному китайському бізнесменові з кримінальним минулим отримати громадянство в обмін на готівку.
Уряд Кіпру після появи відео оголосив про припинення програми громадянства за інвестиції в її нинішньому вигляді з 1 листопада.