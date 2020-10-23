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Парламент Кипра отказался от самороспуска из-за скандала с паспортами

Пятница, 23 октября 2020, 17:41

Парламент Кипра в пятницу отклонил предложение о самороспуске после общественного резонанса, вызванного вовлечением политиков в скандал с паспортами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus mail.

За самороспуск парламента и досрочные выборы проголосовали 26 депутатов, против были 30.

Ранее депутаты передали в комитет по правовым вопросам сопроводительное предложение, призывающее к отставке президента.

Очередные парламентские выборы на Кипре назначены на май 2021 года.

Депутат от Партии зеленых Георгиос Пердикис и независимый депутат Анна Теологу представили предложение, призывающее к роспуску парламента и отставке президента после возмущения, вызванного тайным видео Al Jazeera, на котором президент Палаты представителей Димитрис Силлурис и депутат Akel Кристакис Джованис предлагают помочь фиктивному китайскому бизнесмену с уголовным прошлым получить гражданство в обмен на наличные.

Правительство Кипра после появления видео объявило о прекращении программы гражданства за инвестиции в ее нынешнем виде с 1 ноября.

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