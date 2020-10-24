У Франції рекордні зростання числа хворих, понад мільйон з початку епідемії

Кількість нових випадків коронавірусу у Франції другий день поспіль перевищила 40 тисяч, всього з початку епідемії заразилися більше мільйона людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За останні 24 години в лікарнях Франції від коронавірусної хвороби померли 184 людини, а в будинках літніх людей і медико-соціальних установах - 114.

Протягом минулої доби було виявлено 42 032 нових випадки захворювання. Днем раніше повідомлялося про понад 41 тисячу заражень.

Епідемія коронавірусу у Франції 23 жовтня перевищила символічний поріг в один мільйон випадків, виявлених з моменту початку захворювання у Франції. Так, з кінця січня в країні було 1 041 075 позитивних тестів на коронавірус.

В даний час у Франції з коронавірусом госпіталізовано 15 008 осіб, у тому числі 2441 людина знаходиться в реанімації.

Кількість позитивних тестів серед усіх здійснених зросла з14,3% напередодні до 15,1% 23 жовтня.

В даний час в деяких районах Франції з 9 вечора до 6 ранку діє комендантська година , яка з півночі суботи поширилася на 38 нових департаментів, а також на Полінезію.