Во Франции рекордный рост числа заболевших, более миллиона с начала эпидемии

Количество новых случаев коронавируса во Франции второй день подряд превысило 40 тысяч, всего с начала эпидемии заразились более миллиона человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За последние 24 часа в больницах Франции от коронавирусной болезни скончались 184 человека, а в домах пожилых людей и медико-социальных учреждениях - 114.

За прошедшие сутки было выявлено 42 032 новых случая заболевания. Днем ранее сообщалось о более 41 тысяче заражений.

Эпидемия коронавирус во Франции 23 октября превысила символический порог в один миллион случаев, выявленных с момента начала заболевания во Франции. Так, с конца января в стране было 1 041 075 положительных тестов на коронавирус.

В настоящее время во Франции с коронавирусом госпитализированы 15 008 человек, в том числе 2441 человек находится в реанимации.

Количество положительных тестов среди всех осуществленных выросла с 14,3% накануне до 15,1% 23 октября.

В настоящее время в некоторых районах Франции с 9 вечера до 6 утра действует комендантский час , который с полуночи субботы распространился на 38 новых департаментов, а также на Полинезию.