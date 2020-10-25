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Спікер парламенту Словаччини потрапив до лікарні з переломом після ДТП у Братиславі

Неділя, 25 жовтня 2020, 13:37

Спікер парламенту Словаччини Борис Коллар в суботу ввечері потрапив у серйозну автомобільну аварію в Братиславі, в результаті чого був госпіталізований.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За попередніми даними, в машину спікера парламенту врізався легковий автомобіль, який проїхав на червоне світло. На фото з місця ДТП видно пошкодження бокової сторони авто спікера.

 

В аварії крім Коллара постраждали його водій і водій другого автомобіля.

Пізніше стало відомо, що у Коллара зламаний другий шийний хребець і на одужання знадобиться близько семи тижнів

Прессекретар служби порятунку Алена Крчова підтвердила, що в результаті аварії постраждали чотири людини. "Один з учасників аварії отримав політравму. Під час доставки в лікарню він був у свідомості і в стабільному стані. Двоє інших отримали травми голови та грудей і також були доставлені в лікарню. Четвертий учасник аварії відмовився від госпіталізації", - додала Крчова.

Відзначимо, що спікер парламенту, згідно з Конституцією Словаччини, є другим за рангом чиновником в країні після президента.

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