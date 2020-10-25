Спикер парламента Словакии попал в больницу с переломом после ДТП в Братиславе
Спикер парламента Словакии Борис Коллар в субботу вечером попал в серьезную автомобильную аварию в Братиславе, в результате чего был госпитализирован.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аktuality.
По предварительным данным, в машину спикера парламента врезался легковой автомобиль, проехавший на красный свет. На фото с места ДТП видно повреждения боковой стороны авто спикера.
В аварии кроме Коллара пострадали его водитель и водитель второго автомобиля.
Позже стало известно, что у Коллара сломан второй шейный позвонок и на выздоровление понадобится около семи недель.
Пресс-секретарь службы спасения Алена Крчова подтвердила, что в результате аварии пострадали четыре человека. "Один из участников аварии получил политравму. Во время доставки в больницу он был в сознании и в стабильном состоянии. Двое других получили травмы головы и груди и также были доставлены в больницу. Четвертый участник аварии отказался от перевозки в больницу ", - добавила Крчова.
Отметим, что спикер парламента, согласно Конституции Словакии, является вторым по рангу чиновником в стране после президента.