Спикер парламента Словакии попал в больницу с переломом после ДТП в Братиславе

Спикер парламента Словакии Борис Коллар в субботу вечером попал в серьезную автомобильную аварию в Братиславе, в результате чего был госпитализирован.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аktuality.

По предварительным данным, в машину спикера парламента врезался легковой автомобиль, проехавший на красный свет. На фото с места ДТП видно повреждения боковой стороны авто спикера.

В аварии кроме Коллара пострадали его водитель и водитель второго автомобиля.

Позже стало известно, что у Коллара сломан второй шейный позвонок и на выздоровление понадобится около семи недель.

Пресс-секретарь службы спасения Алена Крчова подтвердила, что в результате аварии пострадали четыре человека. "Один из участников аварии получил политравму. Во время доставки в больницу он был в сознании и в стабильном состоянии. Двое других получили травмы головы и груди и также были доставлены в больницу. Четвертый участник аварии отказался от перевозки в больницу ", - добавила Крчова.

Отметим, что спикер парламента, согласно Конституции Словакии, является вторым по рангу чиновником в стране после президента.