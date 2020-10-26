В Італії вперше понад 20 тисяч випадків коронавірусу за добу

В Італії продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом, і в неділю число нових випадків вперше перевищило 20 тисяч за один день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години було зареєстровано 21 273 нових випадки, проведено 161 880 тестів, що на 15 700 менше, ніж у суботу.

Відзначається зменшення кількості летальних випадків - 128 за останні 24 години (днем раніше було 151), в результаті чого загальна кількість померлих з початку пандемії склала 37 338.

Кількість людей, що потрапляють в реанімацію, продовжує зростати: зараз їх 1208 осіб (+80 в порівнянні з вчорашнім днем). Вилікувалися від коронавірусу загалом 266 203 особи (+2086).

Що стосується окремих регіонів, то в Ломбардії, як і раніше, найбільша кількість випадків інфекцій в Італії. За добу підтверджено 5762 випадки (вчора їх було 4956) з проведенням 32 тисяч тестів, на кілька сотень менше, ніж в суботу.

У Кампанії зареєстровано 2590 випадків і 16 906 тестів. Досить різкий стрибок у порівнянні з вчорашнім днем, коли було близько 1700 випадків з 12 500 тестами. У П'ємонті повідомляється про 2800 випадків, у Тоскані - 1800 і в Лаціо - 1541.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Італії почали діяти нові суворі карантинні обмеження, серед яких закриття ресторанів і барів о 18:00.

Також зупиняється робота кінотеатрів, театрів, казино, спортзалів, басейнів, спа-салонів.