В Італії нові обмеження: ресторани і бари закриватимуть о 18:00

Уряд Італії запровадили подальші обмеження, щоб стримати другу хвилю пандемії коронавірусу, незважаючи на вуличні протести проти введення комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте в суботу ввечері проводив зустріч з главами регіонів для узгодження нових заходів, які набудуть чинності 26 жовтня і будуть діяти до 24 листопада.

Згідно з рішенням, ресторани, бари, кафе-морозиво та кондитерські повинні будуть закриватися 18:00 у будні дні. По неділях і в святкові дні вони будуть закриті повністю.

Харчування на винос дозволено до 24:00, з забороною вживання на місці або поблизу.

Також зупиняється робота кінотеатрів, театрів, казино, спортзалів, басейнів, спа-салонів.

Крім того, видана рекомендація не їздити в сусідні муніципалітети на громадському або приватному транспорті, за винятком підтвердженої необхідності потреби в роботі, навчанні, за станом здоров'я.

Раніше на цьому тижні регіони Кампанія, Лаціо і Ломбардія оголосили про введення нічного комендантської години. Наступного тижня такі ж обмеження планують ввести П'ємонт і Сицилія.

Нагадаємо, в Італії два дні поспіль реєструють понад 19 тисяч заражень, що є найбільшим показником з початку пандемії COVID-19.