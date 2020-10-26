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Пандемія в Німеччині: у Берліні спробували підпалити Інститут Коха

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:44

Поліція Берліна в неділю розігнала акцію протесту противників коронавірусних обмежень і почала розслідування підпалу будівлі, де розміщується Інститут Роберта Коха - центральна установа у боротьбі з пандемією. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local. 

Сотні поліцейських вийшли на вулиці німецької столиці, щоб спостерігати за акцією протесту близько 2 тисяч осіб. Протестувальники заявляють, що заходи уряду у боротьбі з вірусом підривають їхню свободу.

Демонстрація була приурочена до відкриття триденного Всесвітнього саміту охорони здоров'я в Берліні, де пандемія стала головною темою обговорення. У цьому році захід перенесений в онлайн через коронавірус.

Берлінська поліція повідомила, що розігнала акцію протесту на самому її початку, тому що учасники не дотримувалися правил соціального дистанціювання і вимог носити маску. 

Крім того, поліція в Берліні заявила, що почала розслідування спроби підпалу після того, як кілька людей протягом ночі кидали запалювальні пристрої і пляшки в будівлю, що належить Інституту Роберта Коха (RKI).

В результаті нападу виникла невелика пожежа,  яку зміг загасити охоронець. Ніхто не постраждав, але фасад зазнав незначних пошкоджень. у тому числі було розбите віконне скло.

 
Фото: DPA

Поліція заявила, що не виключає політичного мотиву атаки, враховуючи важливу роль RKI в інформуванні громадськості про коронавірус та консультуванні уряду інститутом щодо заходів реагування на пандемію.

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Німеччина Коронавірус
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