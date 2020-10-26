Пандемия в Германии: в Берлине пытались поджечь Институт Коха

Полиция Берлина в воскресенье разогнала акцию протеста противников коронавирусных ограничений и начала расследование поджога здания, где размещается Институт Роберта Коха - центральное учреждение в борьбе с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сотни полицейских вышли на улицы немецкой столицы, чтобы наблюдать за акцией протеста около 2 тысяч человек. Протестующие заявляют, что меры правительства по борьбе с вирусом подрывают их свободу.

Демонстрация была приурочена к открытию трехдневного Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, где пандемия стала главной темой обсуждения. В этом году мероприятие перенесли в онлайн.

Берлинская полиция сообщила, что разогнала акцию протеста в самом ее начале, так как участники не соблюдали правил социального дистанцирования и требований носить маску.

Кроме того, полиция в Берлине заявила, что начала расследование попытки поджога после того, как несколько человек в течение ночи бросали зажигательные устройства и бутылки в здание принадлежит Институту Роберта Коха (RKI).

В результате нападения возник небольшой пожар, который смог потушить охранник. Никто не пострадал, но фасад получил незначительные повреждения, в том числе было разбито оконное стекло.

Фото: DPA

Полиция заявила, что не исключает политического мотива атаки, учитывая важную роль RKI в информировании общественности о коронавирусе и консультировании правительства институтом по мерам реагирования на пандемию.