У Франції вивчають можливості ще більшого посилення найсуворіших в Європі обмежень

Французька влада розглядає низку варіантів подальшого посилення обмежень, щоб спробувати стримати поширення інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді Франції, передає "Європейська правда".

Франція два тижні тому ввела комендантську годину, яка діє з 21.00 до 6.00 ранку щодня, що зробило країно однією з найсуворіших в Європі в плані обмежень. Однак нові підтверджені випадки захворювання і госпіталізації продовжують зростати.

За даними джерел, заходи, що розглядаються чиновниками, включають перенесення початку комендантської години на більш ранній вечір, заборону на вихід з дому у вихідні дні, за винятком необхідних поїздок, і закриття несуттєвих магазинів.

Згідно з сценарієм, який вивчають офіційні особи, ці заходи будуть застосовуватися до Паризького регіону і двох інших міст, сильно постраждалим від вірусу, Марселя і Ліона.

Ці заходи входять в число розглянутих варіантів, які будуть представлені на цьому тижні президенту Еммануелю Макрону.

Але джерело в уряді сказало, що остаточне рішення ще не прийнято, і можливі інші варіанти обмежень.