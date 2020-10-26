Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті

У Польщі учасники протестів проти заборони абортів блокують вулиці низки міст

МЗС викликало посла Угорщини після звинувачень у втручанні в українські вибори

МВС Білорусі каже про понад 500 затриманих на протестах у неділю






У Франції вивчають можливості ще більшого посилення найсуворіших в Європі обмежень

Понеділок, 26 жовтня 2020, 18:52

Французька влада розглядає низку варіантів подальшого посилення обмежень, щоб спробувати стримати поширення інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді Франції, передає "Європейська правда".

Франція два тижні тому ввела комендантську годину, яка діє з 21.00 до 6.00 ранку щодня, що зробило країно однією з найсуворіших в Європі в плані обмежень. Однак нові підтверджені випадки захворювання і госпіталізації продовжують зростати.

За даними джерел, заходи, що розглядаються чиновниками, включають перенесення початку комендантської години на більш ранній вечір, заборону на вихід з дому у вихідні дні, за винятком необхідних поїздок, і закриття несуттєвих магазинів.

Згідно з сценарієм, який вивчають офіційні особи, ці заходи будуть застосовуватися до Паризького регіону і двох інших міст, сильно постраждалим від вірусу, Марселя і Ліона.

Ці заходи входять в число розглянутих варіантів, які будуть представлені на цьому тижні президенту Еммануелю Макрону.

Але джерело в уряді сказало, що остаточне рішення ще не прийнято, і можливі інші варіанти обмежень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua