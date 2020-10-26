Во Франции изучают возможности еще большего усиления строжайших в Европе ограничений

Французские власти рассматривают ряд вариантов дальнейшего ужесточения ограничений, чтобы попытаться сдержать распространение инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Франции, передает "Европейская правда".

Франция две недели назад ввела комендантский час, действующий с 21.00 до 6.00 утра ежедневно, что сделало страну одной из самых строгих в Европе в плане ограничений. Однако новые подтвержденные случаи заболевания и госпитализации продолжают расти.

По данным источников, мероприятия, рассматриваются чиновниками, включают перенос начала комендантского часа на более ранний вечер, запрет на выход из дома в выходные дни, за исключением необходимых поездок, и закрытие несущественных магазинов.

Согласно сценарию, который изучают официальные лица, эти меры будут применяться к Парижскому региону и двум другим городам, сильно пострадавшим от вируса, Марселя и Лиона.

Эти меры входят в число рассмотренных вариантов, которые будут представлены на этой неделе президенту Эммануэлю Макрону.

Но источник в правительстве сказал, что окончательное решение еще не принято, и возможны другие варианты ограничений.