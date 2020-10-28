У Празі під час пожежі майже повністю згоріла дерев’яна церква з України

У Празі в Садах Кінських під Петршином практично повністю згоріла дерев’яна церква святого Михаїла, на початку минулого століття привезена з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"Враховуючи кількість бригад, оголошено другий рівень тривоги. Вогонь охопив нижню частину дерев'яної конструкції церкви", - сказав Мартін Кавка, представник пожежної команди.

Пізніше пожежники повідомили, що вогонь знищив практично всю будівлю, її вежа завалилася.

" Ми дістали з церкви кілька балонів з пропан-бутаном під тиском, які охолодили", - заявив Кавка.

За словами Кавки, полум'я завдало великої шкоди, однак ніхто не постраждав. В даний час на місце події прибули слідчі для з'ясування причин пожежі.

Як зазначається, складний рельєф території, на які розташована церква, не дозволив пожежникам прибути на місце пожежі якнайшвидше.

Посол України у Чехії Євген Перебийніс вже відреагував на пожежу.

"Я вражений звісткою про пожежу в церкві святого Михаїла. Він був перевезений до Праги з території України і, таким чином, є одним із сполучних "мостів" між Україною та Чехією. Ми закликаємо поліцію детально розслідувати цей інцидент. Ми вважаємо відновлення цього унікального пам'ятника справою честі для всіх нас", - написав він у Twitter.

Церква святого Михаїла - це дерев'яна церква, побудована в другій половині XVII століття в Україні. У першій половині XX століття церква була розібрана і перевезена в Сади Кінських, де вона стала частиною колекції етнографічного музею.

Церква побудована в так званому бойківському стилі з елементами народного бароко. Вона має близько 14 метрів в довжину і вісім метрів в ширину. Висота вежі становила близько 17 метрів. З 2008 року храм використовується православною церквою.