Шторм "Алекс" вирує у Франції: зниклі безвісти, тисячі домівок без світла
У Франції дев'ять осіб залишаються зниклими безвісти після сильних дощів, які приніс шторм "Алекс" у південно-східний департамент Приморських Альп.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.
"Зараз відомо, що дев'ять осіб зникли безвісти, троє ймовірно зникли", - повідомили в пожежній службі департаменту Приморські Альпи.
Шторм "Алекс" прийшов на узбережжя Франції у четвер вдень. Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазуровий берег на південному сході.
Близько 850 пожежників були розгорнуті в суботу в південно-східному департаменті Приморські Альпи.
Метеорологічна служба Франції повідомила в суботу, що, хоча кількість опадів в Приморських Альпах зменшилася, підвищення рівня води в низці водойм все ще становить загрозу.
Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie...— Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020
Un véritable désastre vu du ciel !
📷 : @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4
У метеорологічному агентстві наголосили, що за останні 24 години в окремих частинах департаменту випало до 500 мм дощу.
Рясні дощі завдали значної шкоди і викликали відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 13 500 її клієнтів все ще залишалися без електрики о 22:00 в п'ятницю.
Le village de Roussillon sur Tinée dévasté...#TempeteAlex #inondations #Nicematin #francebleuazur #BFMTV pic.twitter.com/5PTK3G0s6l— SteFnissart (@BIBERT5) October 3, 2020
Кілька будинків були знесені водою. У селищі Сен-Мартен-Везюбі обвалився міст. Пожежна служба заявила, що село є одним із кількох, які досі "відрізані від світу".
Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020
The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB
Чотири вертольоти агентства цивільної безпеки також були направлені на допомогу в рятувальних заходах.