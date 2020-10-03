Шторм "Алекс" вирує у Франції: зниклі безвісти, тисячі домівок без світла

У Франції дев'ять осіб залишаються зниклими безвісти після сильних дощів, які приніс шторм "Алекс" у південно-східний департамент Приморських Альп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

"Зараз відомо, що дев'ять осіб зникли безвісти, троє ймовірно зникли", - повідомили в пожежній службі департаменту Приморські Альпи.

Шторм "Алекс" прийшов на узбережжя Франції у четвер вдень. Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазуровий берег на південному сході.

Близько 850 пожежників були розгорнуті в суботу в південно-східному департаменті Приморські Альпи.

Метеорологічна служба Франції повідомила в суботу, що, хоча кількість опадів в Приморських Альпах зменшилася, підвищення рівня води в низці водойм все ще становить загрозу.

Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie...

Un véritable désastre vu du ciel !



📷 : @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4 — Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020

У метеорологічному агентстві наголосили, що за останні 24 години в окремих частинах департаменту випало до 500 мм дощу.

Рясні дощі завдали значної шкоди і викликали відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 13 500 її клієнтів все ще залишалися без електрики о 22:00 в п'ятницю.

Кілька будинків були знесені водою. У селищі Сен-Мартен-Везюбі обвалився міст. Пожежна служба заявила, що село є одним із кількох, які досі "відрізані від світу".

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.



The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020

Чотири вертольоти агентства цивільної безпеки також були направлені на допомогу в рятувальних заходах.