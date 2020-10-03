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Шторм "Алекс" вирує у Франції: зниклі безвісти, тисячі домівок без світла

Субота, 3 жовтня 2020, 12:25

У Франції дев'ять осіб залишаються зниклими безвісти після сильних дощів, які приніс шторм "Алекс" у південно-східний департамент Приморських Альп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews

"Зараз відомо, що дев'ять осіб зникли безвісти, троє ймовірно зникли", - повідомили в пожежній службі департаменту Приморські Альпи.

Шторм "Алекс" прийшов на узбережжя Франції у четвер вдень. Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазуровий берег на південному сході.

Близько 850 пожежників були розгорнуті в суботу в південно-східному департаменті Приморські Альпи.

Метеорологічна служба Франції повідомила в суботу, що, хоча кількість опадів в Приморських Альпах зменшилася, підвищення рівня води в низці водойм все ще становить загрозу. 

У метеорологічному агентстві наголосили, що за останні 24 години в окремих частинах департаменту випало до 500 мм дощу.

Рясні дощі завдали значної шкоди і викликали відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 13 500 її клієнтів все ще залишалися без електрики о 22:00 в п'ятницю.

Кілька будинків були знесені водою. У селищі Сен-Мартен-Везюбі обвалився міст. Пожежна служба заявила, що село є одним із кількох, які досі "відрізані від світу".

Чотири вертольоти агентства цивільної безпеки також були направлені на допомогу в рятувальних заходах.

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