Шторм "Алекс" во Франции: есть пропавшие без вести, тысячи домов без света

Во Франции девять человек остаются пропавшими без вести после сильных дождей, которые принес шторм "Алекс" в юго-восточный департамент Приморских Альп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

"Сейчас известно, что девять человек пропали без вести, трое вероятно исчезли", - сообщили в пожарной службе департамента Приморские Альпы.

Шторм "Алекс" пришел на побережье Франции в четверг днем. Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке.

Около 850 пожарных были развернуты в субботу в юго-восточном департаменте Приморские Альпы.

Метеорологическая служба Франции сообщила в субботу, что, хотя количество осадков в Приморских Альпах уменьшилось, повышение уровня воды в ряде водоемов все еще представляет угрозу.

В метеорологическом агентстве отметили, что за последние 24 часа в отдельных частях департамента выпало до 500 мм дождя.

Обильные дожди нанесли значительный ущерб и вызвали отключения электроэнергии. Энергетическая компания Enedis сообщила, что 13 500 ее клиентов все еще оставались без электричества в 22:00 в пятницу.

Несколько домов были снесены водой. В поселке Сен-Мартен-Везюби обрушился мост. Пожарная служба заявила, что село является одним из нескольких, которые до сих пор "отрезаны от мира".

