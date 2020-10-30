У Варшаві на Національному стадіоні відкрили госпіталь для хворих на коронавірус

У Варшаві на Національному стадіоні відкрили тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус, щоб зменшити навантаження на лікарні у зв’язку з поширенням пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

На першому етапі буде доступно 300 ліжок, поступово їхня кількість буде збільшуватися.

"На першому етапі ми вводимо в експлуатацію 300 ліжок. Наступного тижня - ми досягнемо 500 ліжок, на наступному етапі загалом 1200 ліжок", - сказав керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик.

Серед цих ліжок, додав він, 100 будуть підготовлені як ліжка інтенсивної терапії.

"Кисень був проведений на всі ліжка. Тут зроблено надзвичайно багато логістичної роботи. Досить сказати, що тут прокладено 45 кілометрів електричних кабелів, п’ять кілометрів кисневих труб, кисневих баків. Величезна інфраструктура, яка була розроблена та побудована вражаючими темпами", - підкреслив Дворчик.

Він також пояснив, що для обслуговування 500 ліжок, які планується ввести в експлуатацію наступного тижня, потрібно 250 лікарів, фельдшерів та медсестер.