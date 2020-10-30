В Варшаве на Национальном стадионе открыли госпиталь для больных коронавирусом

В Варшаве на Национальном стадионе открыли временный госпиталь для больных коронавирусом, чтобы уменьшить нагрузку на больницы в связи с распространением пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

На первом этапе будет доступно 300 коек, постепенно их количество будет увеличиваться.

"На первом этапе мы вводим в эксплуатацию 300 коек. На следующей неделе - мы достигнем 500 коек, на следующем этапе целом 1200 коек", - сказал руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Среди этих коек, добавил он, 100 будут подготовлены как места интенсивной терапии.

"Кислород был проведен ко всем кроватям. Здесь сделано очень много логистической работы. Достаточно сказать, что здесь проложено 45 километров электрических кабелей, пять километров кислородных труб, кислородных баков. Огромное инфраструктура, которая была разработана и построена впечатляющими темпами", - подчеркнул Дворчик.

Он также пояснил, что для обслуживания 500 коек, которые планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе, нужно 250 врачей, фельдшеров и медсестер.