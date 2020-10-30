Румунія закликала ЄС до взаємного визнання тестів на коронавірус

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав до єдиного підходу ЄС щодо взаємного визнання тестів на коронавірус, а також до процедур ізоляції та карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Президент також наголосив на необхідності залучення коштів, передбачених Інструментом надзвичайної підтримки, для збільшення поставок вакцин.

До того, як у четвер лідери ЄС обговорили колективні зусилля з боротьби з пандемією, Йоганніс заявив румунським ЗМІ, що наполягатиме на забезпеченні належного функціонування єдиного ринку та вільного руху всередині блоку.

Президент Румунії також заявив, що сприятиме необхідності забезпечення належних запасів ліків та медичного обладнання у всіх державах-членах.

Ситуація з пандемією погіршилася в Румунії, в четвер країна вперше зареєструвала понад 6000 щоденних інфекцій.

З початку пандемії COVID-19 Румунія зафіксувала понад 229 000 інфекцій та 6764 смертей.