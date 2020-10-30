Румыния призвала ЕС к взаимному признанию тестов на коронавирус
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал к единому подходу ЕС о взаимном признании тестов на коронавирус, а также к процедурам изоляции и карантина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Президент также отметил необходимость привлечения средств, предусмотренных Инструментом чрезвычайной поддержки, для увеличения поставок вакцин.
До того как в четверг лидеры ЕС обсудили коллективные усилия по борьбе с пандемией, Йоханнис заявил румынским СМИ, что будет настаивать на обеспечении надлежащего функционирования единого рынка и свободного движения внутри блока.
Президент Румынии также заявил, что будет способствовать необходимости обеспечения надлежащих запасов лекарств и медицинского оборудования во всех государствах-членах.
Ситуация с пандемией ухудшилась в Румынии, в четверг страна впервые зарегистрировала более 6000 ежедневных случаев инфекции.
С начала пандемии COVID-19 Румыния зафиксировала более 229 000 заражений и 6764 смертей.