Румыния призвала ЕС к взаимному признанию тестов на коронавирус

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал к единому подходу ЕС о взаимном признании тестов на коронавирус, а также к процедурам изоляции и карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Президент также отметил необходимость привлечения средств, предусмотренных Инструментом чрезвычайной поддержки, для увеличения поставок вакцин.

До того как в четверг лидеры ЕС обсудили коллективные усилия по борьбе с пандемией, Йоханнис заявил румынским СМИ, что будет настаивать на обеспечении надлежащего функционирования единого рынка и свободного движения внутри блока.

Президент Румынии также заявил, что будет способствовать необходимости обеспечения надлежащих запасов лекарств и медицинского оборудования во всех государствах-членах.

Ситуация с пандемией ухудшилась в Румынии, в четверг страна впервые зарегистрировала более 6000 ежедневных случаев инфекции.

С начала пандемии COVID-19 Румыния зафиксировала более 229 000 заражений и 6764 смертей.