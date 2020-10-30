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Вибори у Грузії: опозиційні сили домовились не формувати коаліцію з "Грузинською мрією"

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 13:14

Опозиційні партії Грузії, що візьмуть участь у виборчих перегонах, домовилися після виборів не формувати коаліцію з правлячою партією "Грузинська мрія - Демократична Грузія".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", домовленість підписали сьогодні в офісі "Лейбористської партії". 

Підписанти зазначили, що це "безпрецедентна домовленість", яка підтверджує їхню спільну опозиційну позицію. 

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ЗМІ повідомляють, що документ підписали всі опозиційні партії, які мають рейтинг вище 3% - крім проросійського "Альянсу патріотів".

Згідно з опитуваннями, "Мрія" залишається найпопулярнішою партією (близько 30% підтримки), але її шанси знову отримати більшість у парламенті незначні.

Натомість рейтинг найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" (15%) ускладнює створення коаліції з опозиційних партій.

У цих умовах найімовірнішим виглядав сценарій коаліції "Мрії" з однією чи кількома опозиційними партіями, але сьогоднішня домовленість підтвердила попередні заяви лідерів опозиції, що вони не планують блокування із владою.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.







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