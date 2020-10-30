Выборы в Грузии: оппозиционные силы договорились не формировать коалицию с "Грузинской мечтой"

Оппозиционные партии Грузии, которые примут участие в избирательной гонке, договорились после выборов не формировать коалицию с правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", договоренность подписали сегодня в офисе "Лейбористской партии".

Подписанты отметили, что это "беспрецедентная договоренность", которая подтверждает их совместной оппозиционной позицию.

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СМИ сообщают, что документ подписали все оппозиционные партии, которые имеют рейтинг выше 3% - кроме пророссийского "Альянса патриотов".

Согласно опросам, "Мечта" остается самой популярной партией (около 30% поддержки), но ее шансы снова получить большинство в парламенте незначительны.

Зато рейтинг крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (15%) затрудняет создание коалиции из оппозиционных партий.

В этих условиях наиболее вероятным выглядел сценарий коалиции "Мечты" с одной или несколькими оппозиционными партиями, но сегодняшняя договоренность подтвердила предыдущие заявления лидеров оппозиции, что они не планируют блокировки с властями.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной