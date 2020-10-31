На парламентських виборах у Грузії на дільницях фіксують бійки

Масова бійка сталася біля виборчої дільниці №79 в тбіліському районі Глдані у день парламентських виборів в Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

За попередніми даними, протистояння відбулося між прихильниками двох конкуруючих партій - "Грузинська мрія" і "Єдиний національний рух". Причини сутички невідомі.

Напружена ситуація зберігалася кілька годин, біля виборчої дільниці були мобілізовані кілька екіпажів поліції. Учасники проявляли агресію щодо журналістів.

За інформацією опозиційного телеканалу "Пірвелі", під час інциденту був затриманий член передвиборчого штабу Ніки Мелія - кандидата в мажоритарні депутати парламенту від коаліції "ЄНР - Сила в єдності".

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Через інцидент затримані п'ятеро осіб, заявив журналістам директор департаменту патрульної поліції Важа Сирадзе.

"Ці особи затримані у зв'язку з адміністративним правопорушенням, за непокору поліції і дрібне хуліганство", - сказав Сирадзе. Він також спростував інформацію нібито про факт стрілянини на дільниці.

У суботу вдень МВС Грузії повідомило, що почало розслідування через шести інцидентів, що сталися під час голосування на парламентських виборах, зокрема, за фактами насильства.

У тбіліському мікрорайоні Діді Дігомі на виборчій дільниці №40 побили активіста "Єдиного національного руху" Звіада Куправа.

Інцидент за участю кандидата в мери Кутаїсі від "Лейбористської партії Грузії" стався біля виборчої дільниці №37.

В Грузії у суботу, 31 жовтня, відбуваються парламентські вибори, вперше в рамках нової виборчої системи. Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою