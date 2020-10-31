На парламентских выборах в Грузии на участках фиксируют драки

Массовая драка произошла возле избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани в день парламентских выборов в Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

По предварительным данным, противостояние произошло между сторонниками двух конкурирующих партий - "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". Причины столкновения неизвестны.

Напряженная ситуация сохранялась несколько часов, возле избирательного участка были мобилизованы несколько экипажей полиции. Участники проявляли агрессию в отношении журналистов.

По информации оппозиционного телеканала "Пирвели", во время инцидента был задержан член предвыборного штаба Ники Мелия - кандидата в мажоритарные депутаты парламента от коалиции "ЕНД - Сила в единстве".

Из-за инцидента задержаны пять человек, заявил журналистам директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.

"Эти лица задержаны в связи с административным правонарушением, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство", - сказал Сирадзе. Он также опроверг информацию о якобы факте стрельбы на участке.

В субботу днем ​​МВД Грузии сообщило, что начало расследование из-за шести инцидентов, которые произошли во время голосования на парламентских выборах, в частности, по фактам насилия.

В тбилисском микрорайоне Диди Дигоми на избирательном участке №40 избили активиста "Единого национального движения" Звиада Куправа.

Инцидент с участием кандидата в мэры Кутаиси от "Лейбористской партии Грузии" произошел возле избирательного участка №37.

В Грузии в субботу, 31 октября, проходят парламентские выборы, впервые в рамках новой системы.