На парламентских выборах в Грузии на участках фиксируют драки
Массовая драка произошла возле избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани в день парламентских выборов в Грузии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".
По предварительным данным, противостояние произошло между сторонниками двух конкурирующих партий - "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". Причины столкновения неизвестны.
Напряженная ситуация сохранялась несколько часов, возле избирательного участка были мобилизованы несколько экипажей полиции. Участники проявляли агрессию в отношении журналистов.
По информации оппозиционного телеканала "Пирвели", во время инцидента был задержан член предвыборного штаба Ники Мелия - кандидата в мажоритарные депутаты парламента от коалиции "ЕНД - Сила в единстве".
Из-за инцидента задержаны пять человек, заявил журналистам директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
"Эти лица задержаны в связи с административным правонарушением, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство", - сказал Сирадзе. Он также опроверг информацию о якобы факте стрельбы на участке.
В субботу днем МВД Грузии сообщило, что начало расследование из-за шести инцидентов, которые произошли во время голосования на парламентских выборах, в частности, по фактам насилия.
В тбилисском микрорайоне Диди Дигоми на избирательном участке №40 избили активиста "Единого национального движения" Звиада Куправа.
Инцидент с участием кандидата в мэры Кутаиси от "Лейбористской партии Грузии" произошел возле избирательного участка №37.
В Грузии в субботу, 31 октября, проходят парламентские выборы, впервые в рамках новой системы.