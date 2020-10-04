У Штатах лунають суперечливі заяви щодо стану зараженого коронавірусом Трампа

Заяви лікарів Трампа про стан його здоров’я після зараження коронавірусом більш оптимістичні, ніж повідомлення від керівника апарату Білого дому; сам Трамп заявляє, що "почувається добре".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times.

Голова апарату Білого дому Марк Медоуз, спілкуючись із журналістами, сказав, що стан Трампа "викликає стурбованість".

"Життєво важливі показники протягом останніх 24 годин були дуже тривожними, наступні 48 годин критично важливі у плані медичної допомоги… Поки не можна чітко казати, що він на шляху до повного одужання", - сказав він репортерам.

За словами джерел, Трампа розсердило повідомлення про те, що він нібито почувається гірше, ніж насправді, після чого з’явилося його повідомлення у Twitter, в якому він пише "Я почуваюся добре". Надвечір Трамп випустив 4-хвилинне відео, у якому сидить у костюмі за столом.

Трамп визнає, що почувається не дуже добре, але "вже набагато краще" і сподівається якнайшвидше повернутися до роботи.

"Я думаю, я скоро повернусь, і готуюся продовжити кампанію, яку ми розпочали", - каже Трамп, хоча й додає, що наступні дні "будуть випробуванням", частково підтверджуючи слова Медоуза.

При цьому, пише видання, двоє близьких до Білого дому джерел стверджують, що Трампу вже у п’ятницю було важко дихати і йому довелося давати додатковий кисень, після чого й було прийнято рішення про госпіталізацію.

У суботу, 3 жовтня, лікарі Трампа вийшли з пресконференцією про стан його здоров’я, після якої з’явилися припущення, що про хворобу президента стало відомо набагато раніше, ніж повідомили офіційно, а також - що Трампа вже підключали до кисню.

Лікар Білого дому Шон Конлі на брифінгу сказав, що президент "почувається дуже добре" і не дав чіткої відповіді на питання про те, чи підключали Трампа до додаткового кисню.

"Ніякого на цей час, і вчора, коли ми з командою були усі тут, він не був підключений до кисню", - зазначив він.

Також лікар, кажучи про стан Трампа, вжив фразу про те, що президентові "лиш 72 години як поставили діагноз", що означало би, що про хворобу стало відомо вдень у середу, а не пізно ввечері у четвер. Сам Трамп написав про те, що має коронавірус, в ніч на п’ятницю, 2 жовтня.

Ще один з лікарів Браян Гарібальді сказав, що президент отримував експериментальне лікування "48 годин тому", що означало би вдень у четвер.

За дві години після брифінгу Білий дім оплиюднив письмову заяву від Конлі, у якій він каже, що обмовився і що коронавірус у Трампа діагностували у четвер, 1 жовтня, а лікування почали у п’ятницю.

У Білому домі раніше заявили, що Трамп продовжить керувати країною, попри госпіталізацію.

У зв'язку з інфікуванням Трампа кандидат у президенти США від демократів Джо Байден здав тест на коронавірус, але його результат виявився негативним. Байден побажав президентові та його родині швидкого одужання.

Окрім Трампа, на цей час вірус підтвердили також у його дружини Меланії, радниці Хоуп Хікс, керівник передвиборчої кампанії Білл Степієн та низка інших.

У дочки Іванки Трамп, керівника апарату Білого дому Медоуза та віцепрезидента Майка Пенса тест виявився негативним.