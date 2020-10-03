Трамп, Байден та Covid: як змінюються перегони в США через хворобу президента

Хвороба Трампа за місяць до дня виборів залишає без відповідей не лише вуличних художників (на фото - street art у Брукліні, що з'явився 2 жовтня), а й політичних експертів

Звістка про те, що президент Трамп інфікований на Covid, стала топновиною останніх днів не тільки у США.

Хвороба очільника найпотужнішої держави світу, який до того ж входить до групи ризику – непересічна подія сама по собі. Але ще важливішою її робить те, президентська кампанія в США вже перебуває на фінішній прямій: до дня виборів залишається рівно місяць.

Тож виникає багато запитань щодо того як хвороба Трампа – з різних варіантів її розвитку – вплине на перегони, та й загалом на політичну ситуацію в США.

Не можна сказати, що такий перебіг подій є зовсім неочікуваним – зважаючи на масштаби епідемії, американські експерти аналізували таку ймовірну ситуацію. Та все одне новина таки мала ефект бомби, що вибухнула.

Хтось передусім висловлює співчуття Трампу. Інші звертають увагу на те, що Трамп несе особисту відповідальність за те, що сталось з ним та рештою країни через Covid. Адже саме він оголошував епідемію фейком, фантазією опозиції, виступав проти носіння масок тощо. Нездатність та небажання Білого дому ефективно координувати протидію епідемії у федеральному масштабі - це також реальність.

Але те, що епідемія сталася у рік виборів - додатково посилило проблему.

Трамп вирішив проводити кампанію так, наче коронавірусу не існує.

А це означає масові зібрання його прихильників – в тому числі у приміщеннях, де ризик зараження зростає.

Політика стосовно використання масок – окрема історія.

Від Білого Дому надходили дуже непослідовні сигнали з цього приводу, а очільники держави власною поведінкою демонстрували зразок безвідповідальності. Навіть на нещодавніх президентських дебатах родина, делегація Трампа демонстративно була без масок, ігноруючи прохання співробітників Клівлендської клініки, що були присутні на дебатах у цьому місті.

Сьогодні з’ясовується все більше деталей про те, як Covid охопив найближче коло Трампа. Радники президента, його дружина, кілька сенаторів та інші одним за іншим підтверджують наявність в них коронавірусу, що створює додатковий виклик у справі ефективного керування державою.

Але головне, звісно – це Covid в очільника країни, та одного з двох ключових кандидатах на виборах.

Відповідь на запитання "що буде далі" залежить головним чином від перебігу хвороби Трампа яка нині – лише не початковому етапі. Поки що ми чуємо про відносно легкі симптоми, але є і окремі тривожні сигнали. Так, від початку йшлося, що президент буде лікуватись в Білому Домі – але вчора його гелікоптером доправили до військового шпиталю імені Волтера Ріда.

Втім, госпіталізація спричинена не так перебігом хвороби (Трамп записав зі шпиталю відео, у якому стверджує, що почувається добре), як імовірністю ускладнень. Президент – у групі ризику за кількома критеріями (Трампові 74 роки, він має надлишкову вагу).

Очевидно, що він отримає найкращу можливу медичну допомогу, у тому числі недоступну пересічним хворим. Наприклад, корпорація "Регенерон" негайно відправила на потреби лікування президента свій новий експериментальний продукт - коктейль антитіл. Простим американцям, в тому числі тим з них хто захворів оскільки повірив запевненням президента по "фейковий коронавірус", так не пощастить.

Та на жаль, гарантованих ліків проти коронавірусу досі не існує.

А отже, не можна виключити, що стан здоров’я президента погіршиться.

У цьому разі постане питання про можливу передачу влади.

Така можливість передбачена 25-тою поправкою до конституції: зокрема, для цього у США є віцепрезидент.

Наразі Білий дім стверджує, що віцепрезидент Майкл Пенс здоровий.

Але у разі, якщо 61-річний соратник Трампа також захворіє і також не зможе виконувати обов’язки через перебіг хвороби, все стане трохи складніше.

Так ситуація передбачена законом США від 1947 року: за ним, при владі по черзі, можуть опинитись спікер палати представників, найстаріший сенатор від більшості, держсекретар США. Втім, складно уявити масштаб політичних наслідків застосування цього закону, адже перший номер у списку – спікера Ненсі Пелосі, представляє Демпартію, тобто є політичною суперницею Трампа. То як вона зможе керувати республіканським урядом? Чи матиме вона право на кадрові рішення, тощо?

Але ще більше плутанини – у питанні виборів за суто теоретичної умови, якщо Трамп не зможе йти на них через стан здоров’я, або якщо станеться найгірше.

Тут уже Пенс не може його просто "підмінити".

Уже другу добу американські експерти-конституційники міркують, що саме має відбутись.

Очевидно, республіканцям буде потрібна нова кандидатура, але звідки вона може узятись? Затвердити нового кандидата за лічені тижні до виборів – неможливо.

Перенесення виборів у США також не передбачене.

За чинним законодавством, вибори мають відбутися 3 листопада. Без варіантів

Але проводити вибори, у яких не може брати участь один з ключових кандидатів – суперечить політичній логіці. А законом не передбачений порядок дій за цих обставин.

Американські експерти та медіа нині сходяться на тому, рецепту дій за цих умов у США просто не існує.

Втім, підкреслимо, це стосується лише найгірших варіантів. У разі легкого перебігу хвороби у президента ситуація не буде настільки драматичною, хоча й тут виникає купа питань. Скільки знадобиться часу Трампу, щоби подолати хворобу? Чи зможе він активно завершити кампанію? Чи не буде в нього спокуси відновити кампанію ще до того, як він перестане бути заразним?

Для Трампа фокусування уваги на його хворобі несе величезний негатив. Адже він раніше намагався применшити значення та масштаби епідемії. Натомість виборець бачить, що він не вберіг від цього лиха ані країну, ані себе особисто.

Тим більше, що на Covid захворів не лише сам Трамп, в й керівник його штабу Білл Степіен та кілька провідних радників.

Що робити далі? Як переформатувати кампанію за умов, що президент особисто опинився поза неї на якісь час?

Поки що Трамп оголосив, що пропустить низку запланованих передвиборчих заходів.

Дехто вважає це позитивом навіть суто через те, що буде менше нагод для людей наразитись на вірус. І це не гіпотетична можливість. Так, минулої суботи у Білому Домі відбулась урочиста церемонія номінації Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного Суду. А сьогодні ЗМІ поширюють фотографії з цього заходу, на яких позначено людей, які відтоді заявили про своє інфікування.

Варто підкреслити: хвороба Трампа ще не є вироком його переобранню

Існує навіть ймовірність, що вона покращить його рейтинг через природну гуманність людей.

Не можна виключити й того, що Трамп швидко подолає хворобу, повернеться до кампанії та використає це як новий козир: мовляв, "бачите, нічого страшного у тому ковіді не має, я ж вам казав" - та спробує на цій хвилі відсунути Covid з позиції ключового питання нинішніх виборів.

Втім, гарантії успішного використання цієї стратегії у команди Трампа немає.

Найімовірніше, що хвороба президента все ж спрацює проти нього.

Щодо демократів, то тут ситуація радикально протилежна.

Протягом кількох місяців кампанії Трамп проводив заходи вживу, а Байден, який сприймав епідемію як цілком реальну загрозу – віддавав перевагу віртуальним зустрічав.

Натомість зараз Трамп хворіє, а Байден, навпаки, має низку заходів в ключових штатах. Передвиборчі зустрічі Байдена, щоправда, відбуваються з урахуванням всіх епідемічних рекомендацій.

Зависло й питання про наступні дебати. Чи відбудуться вони?

Хоча їхнє скасування цілком може бути Трампові на руку. Тим більше – зважаючи на те, що організатори дебатів зараз планують змінити їхні правила, щоби не дати Трампові можливості скористатися улюбленою тактикою та перебивати свого опонента, Джо Байдена, виводячи того з рівноваги.

Словом, до уже надзвичайного політичного року додалась нова інтрига.

Яким чином все це вплине на долю Америки – побачимо дуже скоро.

Автор: Володимир Дубовик,

директор Центру міжнародних досліджень,

доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова