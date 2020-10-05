Віцеспікер Сейму Польщі заразився коронавірусом

Віцеспікер Сейму Польщі Пьотр Згожельський заразився коронавірусом і перебуває в карантині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Я отримав позитивний тест на наявність коронавірусу. Почуваюся добре і перебуваю в карантині. Бережіть себе і не нехтуйте загрозою. Фахівцям охорони здоров'я та санітарної інспекції дуже дякую за їхню роботу, часто на межі людської витривалості" - повідомив він у Twitter.

Поки немає інформації, коли і за яких обставин Пьотр Згожельський міг заразитися.

Також невідомо, чи доведеться у зв'язку з позитивним результатом його тесту йти на самоізоляцію іншим членам президії Сейму.

"Ми щодня розмовляємо з сенатором Лібіцьким, який має досвід коронавірусної хвороби. Я сказав йому, що мені холодно, що у мене підвищена температура. Більше жодних симптомів. Сенатор порадив мені зробити тест. В неділю я його зробив, а сьогодні вранці стало відомо, що я заразився", - розповів Згожельський.

При цьому він збирається бути присутнім віртуально на засіданні Сейму в середу.